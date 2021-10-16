{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Торонто в припаркованной машине застрелили мужчину

Этот инцидент со стрельбой стал уже третьим за неделю в Торонто и его пригородах

ОТТАВА, 16 октября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате стрельбы в Торонто. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в северной части мегаполиса. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили в припаркованном автомобиле 27-летнего мужчину с множественными огнестрельными ранениями. Он скончался до приезда медиков.

По факту стрельбы пока никто не задержан. Другой информации не приводится.

Этот инцидент со стрельбой стал уже третьим за неделю в Торонто и его пригородах. Ранее неизвестными были убиты двое мужчин.

Теги
Канада
Двое задержаны в связи со смертью от отравления спиртом 18 человек в Екатеринбурге
Читать полностью