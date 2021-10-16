СМИ: в Торонто в припаркованной машине застрелили мужчину

ОТТАВА, 16 октября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате стрельбы в Торонто. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в северной части мегаполиса. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили в припаркованном автомобиле 27-летнего мужчину с множественными огнестрельными ранениями. Он скончался до приезда медиков.

По факту стрельбы пока никто не задержан. Другой информации не приводится.

Этот инцидент со стрельбой стал уже третьим за неделю в Торонто и его пригородах. Ранее неизвестными были убиты двое мужчин.