После отравления в школе в Клину семь детей госпитализировали в Солнечногорск

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Семь детей госпитализировали в областную больницу в Солнечногорске после отравления в школе в Клину. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"В Клинскую и Солнечногорскую областные больницы поступило 36 обращений от родителей детей по данному факту. Семь детей были госпитализированы в Солнечногорскую областную больницу, на данный момент они находятся в удовлетворительном состоянии", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что пациентам проведен необходимый комплекс диагностических процедур, назначено лечение. Остальные дети находятся на амбулаторном лечении медицинских специалистов Клинской областной больницы. "Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - заверили в пресс-службе областного Минздрава.

Кроме того, ситуация в клинской школе взята на особый контроль в министерстве образования Подмосковья. Проводится проверка и выясняются причины произошедшего.

По данным СК, 15 октября 20 школьников обратились в больницу с признаками пищевого отравления. Им оказана медпомощь, шестеро детей остаются на стационарном лечении в больнице. По данному факту начата доследственная проверка. Следователи опросили должностных лиц, истребовали необходимую документацию. Работники Роспотребнадзора взяли образцы продуктов, которые употребляли дети, и направили на экспертизу. Клинская городская прокуратура также начала проверку в связи с отравлением детей.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной отравления школьников в Клину, предварительно, стала ротавирусная инфекция.