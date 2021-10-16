Пациент наркодиспансера в Якутии напал с ножом на соседей по палате

ЯКУТСК, 16 октября. /ТАСС/. Один из пациентов напал на соседей по палате в наркологическом диспансере в Якутии. Есть погибший, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в наркодиспансере. Один из пациентов напал с ножом на соседей. По предварительным данным, есть погибший и раненые", - сказал источник.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего."Следователи следственных органов выехали на место ЧП. Все обстоятельства устанавливаются", - сказала она. По ее словам, данные о погибших и пострадавших сейчас устанавливаются.