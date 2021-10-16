В Екатеринбурге 18 человек умерли от отравления метанолом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. В Екатеринбурге от отравления метанолом умерли 18 человек, по уточненным данным следственного управления СК РФ по региону. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

"По версии следствия, в период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек", - сказали в пресс-службе.

Ранее координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев сообщил ТАСС, что 16 человек погибли в Екатеринбурге в результате отравления метанолом, по его данным, незаконный разлив происходил на одном из рынков города.

Возбуждение уголовного дела

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении ведомства.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых отметил, что сотрудники полиции уже задержали двух подозреваемых - местных жителей 1978 и 1967 годов рождения. "Представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, также выясняется точное число пострадавших от "паленки", - добавил Горелых.

После происшествия прокуратура потребовала провести проверки на рыночных комплексах "на предмет реализации контрафактной алкоголесодержащей продукции", сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.