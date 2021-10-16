{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Екатеринбурге 18 человек умерли от отравления метанолом

Возбуждено уголовное дело
© Владимир Гердо/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. В Екатеринбурге от отравления метанолом умерли 18 человек, по уточненным данным следственного управления СК РФ по региону. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

"По версии следствия, в период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек", - сказали в пресс-службе.

Ранее координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев сообщил ТАСС, что 16 человек погибли в Екатеринбурге в результате отравления метанолом, по его данным, незаконный разлив происходил на одном из рынков города.

Возбуждение уголовного дела

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении ведомства.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых отметил, что сотрудники полиции уже задержали двух подозреваемых - местных жителей 1978 и 1967 годов рождения. "Представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, также выясняется точное число пострадавших от "паленки", - добавил Горелых.

После происшествия прокуратура потребовала провести проверки на рыночных комплексах "на предмет реализации контрафактной алкоголесодержащей продукции", сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Теги
Россия
СК возбудил дело после нападения пациента с ножом в наркодиспансере в Якутии
Преступника будут судить по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство"
Читать полностью