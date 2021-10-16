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В связи со смертью 18 отравившихся спиртом в Екатеринбурге задержали двух человек

В совершении преступления подозревают местных жителей 1978 и 1967 годов рождения
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых после гибели 18 человек в результате отравления метиловым спиртом в Екатеринбурге.

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Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области совместно с коллегами из УМВД по городу Екатеринбургу по горячим следам установили и задержали двоих подозреваемых - местных жителей, 1978 и 1967 годов рождения", - сказал он.

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