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Трое пострадавших при нападении в наркодиспансере в Якутии находятся в тяжелом состоянии

Еще два человека находятся в удовлетворительном состоянии

ЯКУТСК, 16 октября. /ТАСС/. Трое пострадавших пациентов якутского наркодиспансера, на которых напал с ножом сосед по палате, находятся в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"Состояние троих оценивается как тяжелое, еще двоих - как средней степени [тяжести]", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все они госпитализированы в Республиканскую больницу № 2 - Центр экстренной медпомощи.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил об одном погибшем и пяти пострадавших в результате нападения в якутском наркодиспансере. На место выехали следователи.

Теги
РоссияЯкутия
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