На рынках Екатеринбурга проведут проверки из-за смерти 18 человек от отравления метанолом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Прокуратура потребовала провести проверки на рыночных комплексах Екатеринбурга после смерти 18 человек от отравления метанолом вследствие употребления спирта, приобретенного на одном из городских рынков. Об этом сообщила журналистам старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова в субботу.

"Прокуратура направила требование в органы полиции о проверке рыночных комплексов на предмет реализации контрафактной алкоголесодержащей продукции", - сообщила она.