Задержали пациента наркологического диспансера в Якутии, напавшего на соседей по палате

ЯКУТСК, 16 октября. /ТАСС/. Пациент якутского наркологического диспансера, напавший на соседей по палате, задержан, сообщил ТАСС источник во властных структурах региона.

"Никто из медперсонала не пострадал. Нападавший задержан", - сказал источник.

Один из пациентов наркодиспансера напал с ножом на соседей. По предварительным данным, есть погибший и раненые. По данным регионального Минздрава, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние еще двоих оценивается как средней степени тяжести. Они доставлены в Республиканскую больницу №2 - Центр экстренной медпомощи.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил об одном погибшем и пяти пострадавших в результате нападения в якутском наркодиспансере. На место выехали следователи.