После ДТП с двумя автобусами и грузовой газелью в Нижнем Новгороде возбудили дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МВД по Нижегородской области возбудили уголовное дело после столкновения автобуса, маршрутного такси и грузовой "Газели". По уточненным данным полиции, за медицинской помощью обратились 23 человека, рассказали журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В результате ДТП за медицинской помощью обратились 23 человека, из которых пять госпитализированы. По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), специализированным следственным отделом по ДТП ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело", - рассказали в ведомстве.

В следственном управлении СК РФ по Нижегородской области сообщили, что госпитализированы трое водителей автобусов и двое пассажиров

По данным властей региона, шесть пострадавших направлены на амбулаторное лечение, трое госпитализированы. Двое из них в тяжелом состоянии с травмами позвоночника и открытыми переломами, третий в состоянии средней тяжести.

Как уточнили в региональном Минздраве, после ДТП 18 человек осмотрены и отправлены на амбулаторное лечение. Одна пострадавшая прооперирована и переведена в отделение реанимации, еще один человек находится в нейрохирургическом отделении, трое - в травматологии.

Столкновение грузовика и двух автобусов произошло днем в субботу на улице Мирошникова в районе дома № 7 в Московском районе. По предварительным данным, грузовой автомобиль ГАЗ, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, который далее врезался в автобус ПАЗ. Прокуратура проверяет обстоятельства произошедшего.