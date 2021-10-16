СМИ: при нападении на людей в Кунгсберге погибла уроженка Германии

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Уроженка Германии числится среди пяти убитых при нападении в среду в городе Кунгсберг.

Об этом сообщил в субботу новостной портал t-online.de со ссылкой на представителя МИД ФРГ.

Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что погибла уроженка Германии, но отказались уточнять детали. По данным норвежской стороны, речь идет о 52-летней женщине из Северной Германии.

37-летний гражданин Дании, вооруженный луком и стрелами, убил в среду в Кунгсберге пять человек - четырех мужчин и женщину. Еще трое ранены.