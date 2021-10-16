Власти Якутии подтвердили гибель пациента наркодиспансера

ТАСС, 16 октября. Власти подтвердили информацию о гибели одного человека и ранении пятерых результате нападения на них соседа по палате в наркологическом диспансере. Об этом журналистам в субботу сообщила пресс-служба главы Якутии и правительства республики.

"По предварительным данным, в результате ЧП пять пострадавших, один скончался. Пострадавшие переведены в республиканскую больницу №2, им оказывается необходимая медицинская помощь. Приносим соболезнования родным погибшего", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, в субботу один из пациентов наркодиспансера напал с ножом на соседей. По информации регионального минздрава, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние еще двоих оценивается как средней степени тяжести. Они доставлены в республиканскую больницу №2 - центр экстренной медицинской помощи.

На место выехали следователи. По данным источника ТАСС во властных структурах региона, нападавший задержан.