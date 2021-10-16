СК возбудил дело после нападения пациента с ножом в наркодиспансере в Якутии

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили дело в отношении пациента наркодиспансера в Якутии, который напал на пятерых человек. Об этом журналистам сообщили в Следственном комитете РФ.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Якутска 1974 года рождения по двум статьям УК РФ - "Убийство" и "Покушение на убийство", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 16 октября в палате Якутского республиканского наркологического диспансера мужчина нанес колото-резаные ранения пятерым пациентам. В результате один человек погиб, четверо доставлены в больницу. На месте происшествия работают следователи.

Ранее источник сообщил, что нападавший задержан.