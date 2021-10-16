Четверо детей в Астраханской области получили травмы в результате игры с противогазом

АСТРАХАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Четверо детей из села Сизый Бугор Володарского района Астраханской области получили ожоги в результате хлопка противогаза, с которым они играли. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Около 15:30 (14:30 мск) в селе Сизый Бугор Володарского района произошло ЧП. Четверо детей получили ожоги во время нахождения на территории заброшенного здания по адресу ул. Первомайская, 121. По предварительной информации, трое мальчиков и девочка подобрали противогаз и элементы к нему, в результате манипуляций с которыми произошел хлопок", - говорится в сообщении.

Двоих мальчиков 2009 года рождения с ожогами лиц, предплечий и голеней первой-второй степени и поражением 7 и 10% кожного покрова госпитализировали в ожоговое отделение областной детской клинической больницы. Их состояние оценивается как среднетяжелое, в реанимационном лечении пострадавшие не нуждаются и находятся в общей палате.

Еще двое пострадавших - мальчик и девочка того же возраста - с ожогами кистей рук и голеней 1-2% после осмотра врачами направлены на амбулаторное лечение.

На месте происшествия работает полиция, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области сообщили о начале проверки по факту получения травм несовершеннолетними. "В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. По данным следствия, инцидент произошел на территории бывшего колхоза имени Н. Н. Нариманова в селе Сизый Бугор.