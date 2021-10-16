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Прокуроры изучат основания для составления протокола на очевидца конфликта в метро Москвы

В отношении женщины составили протокол за нецензурные выражения

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы проверит обоснованность составления административного протокола о мелком хулиганстве на свидетельницу конфликта на станции "Текстильщики" столичного метро. Об этом ТАСС сообщила в субботу руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"По поручению прокуратуры Москвы прокуратура московского метрополитена проверит обоснованность составления в отношении женщины, находившейся 12 октября в вагоне поезда в метро в момент конфликта, протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство")", - сказала она.

Прокуроры истребовали для изучения в порядке надзора материалы по делу об административном правонарушении.

Ранее москвичка, ставшая свидетельницей конфликта, когда трое мужчин приставали к пассажирке, рассказала СМИ, что в отношении нее составили протокол за нецензурные выражения.

Вечером 12 октября в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Волгоградский проспект" до станции "Текстильщики", несколько агрессивных мужчин стали приставать к женщине, за которую заступились другие пассажиры. Как установило следствия, в ходе конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне электропоезда. Все трое были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение в хулиганстве. По ходатайству следствия суд заключил их под стражу.

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