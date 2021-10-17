В Карачаево-Черкесии в ДТП пострадали четыре человека

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате ДТП на федеральной автодороге "Подъезд к МЦО "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"16 октября около 21:00 на федеральной автодороге произошло ДТП с пострадавшими. В результате столкновения трех автомобилей на ФАД "Подъезд к МЦО "Архыз" пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, автомашины Mercedes E-320 и Mazda 6 произвели лобовое столкновение и касательное с автомобилем Volkswagen.

"В результате автоаварии в лечебное учреждение доставлены водители и пассажиры Mercedes и Volkswagen. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины автоаварии", - добавили в МВД по республике.