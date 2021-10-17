Последствия урагана "Памела" затронули 9 тыс. жителей штата Наярит на западе Мексики

МЕХИКО, 17 октября. /ТАСС/. Последствия урагана первой категории "Памела" затронули тысячи жителей штата Наярит на западе Мексики. Об этом сообщило в субботу в Twitter правительство региона.

"Губернатор штата Мигель Анхель Наварро Кинтеро уточнил, что после прохождения урагана "Памела" было установлено, что 2,5 тыс. семей - 9 106 человек - понесли материальный ущерб", - говорится в записи. Сведений о погибших или пострадавших не поступало. Власти продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия.

Сформировавшийся над Тихим океаном ураган достиг побережья граничащего с Наяритом штата Синалоа утром 13 октября. Над сушей циклон потерял силу и превратился в тропический шторм. Удар стихии оставил без энергоснабжения около 210 тыс. потребителей в штатах Дуранго, Коауила, Наярит и Синалоа.

В ночь на 21 августа ураган третьей категории "Грейс" обрушился на штат Веракрус на восточном побережье Мексики. Погибли не менее 11 человек, в том числе шесть членов одной семьи. Для ликвидации нанесенного ущерба в 22 муниципалитетах региона был введен режим чрезвычайной ситуации.