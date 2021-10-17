AP: при стрельбе во время вечеринки в Калифорнии пострадали три человека

ТАСС, 17 октября. По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы, открытой во время домашней вечеринки по случаю праздника Хэллоуин в городе Уиттьер (штат Калифорния). Об этом со ссылкой на шерифа округа Лос-Анджелес в субботу сообщило агентство AP.

По его данным, после потасовки неизвестный достал пистолет и выстрелил в толпу людей, стоявших возле дома, где проходило мероприятие.

Как отмечает агентство, пострадавшим от 15 до 19 лет, все они госпитализированы. Их состояние оценивается как критическое, но стабильное.

По информации газеты Los Angeles Times, подозреваемый скрылся с места преступления.