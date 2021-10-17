После гибели четырех человек при пожаре на Урале возбудили уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили по факту гибели четырех человек при пожаре в Асбесте Свердловской области. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Ранее в местной Единой дежурной диспетчерской службе сообщили ТАСС о гибели четырех человек в результате пожара в нежилом здании в Асбесте. МЧС также сообщало, что пожар ликвидировали на площади 70 кв. м.

"В Свердловской области Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о гибели в пожаре четырех человек. 16 октября 2021 года около 19 часов (17:00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Свердлова в Асбесте. При тушении возгорания сотрудниками МЧС обнаружены тела четверых погибших (троих мужчин и женщины). Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по данному факту следственным отделом по городу Асбест СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что СК совместно с МЧС и полицией выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе очаг и причину возгорания.

По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, по одной из отрабатываемых версий, ЧП могло произойти из-за короткого замыкания в районе крыльца дома, откуда огонь распространился дальше.

"По предварительным данным, среди погибших: хозяин жилища 1972 года рождения, ранее судимый за грабеж (освободился из мест лишения свободы 20 декабря 2003 года, наказание отбывал в поселке Восточный), вторым погибшим оказался мужчина 1957 года рождения, ранее судимый за кражи (освободился из нижнетагильской колонии 2 декабря 2003 года), третий - мужчина 1973 года рождения, судим за причинение вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) в 2021 году, четвертой погибшей оказалась женщина 1981 года рождения, также хорошо знакомая с пенитенциарной системой в связи с совершением краж в 2017 и 2019 годах (срок отбывала в СИЗО Кировграда), освободилась в 2020 году. <...> Спастись люди не смогли, возможно, по причине злоупотребления алкоголем", - также рассказал он.