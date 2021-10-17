Вильфанд: ситуация с горением торфяников под Екатеринбургом будет оставаться сложной

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Осадков, которые могли бы решить проблему с горением торфяников под Екатеринбургом, не ожидается в ближайшие дни. Ситуация будет оставаться непростой, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Торфяные пожары в Свердловской области возникли из-за того, что в Уральском федеральном округе очень мало выпало осадков - 50-60% от нормы всего лишь за весь летний период. Это создает условия. Конечно же, причины антропогенные, но если бы не было дефицита осадков, то они бы не загорелись. В ближайшие дни значительных осадков там не ожидается", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температурный фон будет в диапазоне 10-13 градусов тепла в районе торфяных пожаров в ближайшее время. "Непростая обстановка, конечно", - заключил метеоролог.

Сообщения о тлении торфяника под Екатеринбургом появились 11 октября, когда в городе появился смог. 14 октября жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари из-за тлеющего торфяника. Специалисты выявили превышение примесей вредных веществ в воздухе в четырех микрорайонах города: Автовокзале, Солнечном, Ботаническом и Краснолесье. В 15 и 16 октября дымка сохранилась в районах города. 15 октября городская администрация ввела режим чрезвычайной ситуации на территории Солнечного из-за тления торфяников. В МЧС наиболее вероятной причиной возникновения пожара считают поджог.