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Пять самолетов не могут вылететь из международного аэропорта Красноярска из-за тумана

Пассажиры не могут вылететь в Северо-Енисейск, Иркутск, Норильск, Сочи и Новосибирск

КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Вылет нескольких самолетов из красноярского аэропорта задерживается на несколько часов в связи с погодными условиями - из-за тумана, сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Есть задержка на срок до трех часов в связи с туманом. Транспортная прокуратура контролирует ситуацию, следит за соблюдением прав пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Как следует из данных онлайн-табло международного аэропорта Красноярск, задержали вылет бортов в Северо-Енисейск, Иркутск, Норильск, Сочи и Новосибирск.

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