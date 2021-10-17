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В Подмосковье произошел пожар в здании Хлебзавода

Никто не пострадал

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в нежилом здании, где расположено производство хлебобулочных изделий и мяса в поселке Октябрьский в Люберцах. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 06:20 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре по улице Ленина, 93, поступила в 04:20 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горит частично шахта лифта и кровля, первоначальная площадь составила 50 кв. метров, позже она выросла до 400 кв. м. Работники производства вышли из здания самостоятельно до прибытия пожарных. Сведений по пострадавшим не поступало. 

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