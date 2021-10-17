Экс-замглавы отдела в Минобороны получил пять лет строгого режима за взятку

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего замначальника отдела в одном из департаментов Минобороны РФ Федора Дюльгера за взятку в особо крупном размере. Как уточнили ТАСС в суде, приговор не был обжалован, но пока не вступил в законную силу.

Дюльгер, по данным суда, на момент совершения преступления был заместителем руководителя отдела обеспечения мебелью и инвентарем в департаменте эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций. Сейчас он уволен в запас.

"Приговором Басманного районного суда Дюльгер Федор Иванович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства. Дюльгер был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

На процессе Дюльгер признал вину, но просил квалифицировать свои действия не как взятку, а как мошенничество в крупном размере (ст. 159 УК РФ). В ходе прений сторон гособвинение запросило для него девять лет колонии строгого режима, но суд назначил ему наказание ниже минимального предела по предъявленному обвинению.