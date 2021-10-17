Крыши девяти зданий повредил ураганный ветер на Сахалине

"В Александровск-Сахалинском районе порывами ветра обрушило 10 столбов ЛЭП, 12 деревьев, повредило девять крыш на жилых домах и социальных объектах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что губернатор региона Валерий Лимаренко собрал экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за серьезных последствий стихии в Александровск-Сахалинском и Охинском районах. Со ссылкой на исполняющего обязанности главы Александровск-Сахалинского района Владлена Антонюка в сообщении департамента говорится, что жители пострадавших домов решили остаться в своих квартирах, но для них зарезервировали места для временного размещения на случай, если людям будет холодно.

"Мы продолжим работать круглосуточно, пока полностью не ликвидируем последствия циклона. В Охе сейчас уже восстановили работу генерирующих мощностей, начинают подавать свет и тепло. Половина Александровск-Сахалинского района пока остается без электроэнергии. Как только ветер стихнет, приступят к восстановительным работам на линии. Этот циклон унес две жизни. Мои искренние соболезнования семьям погибших. Вся необходимая помощь обязательно будет оказана", - приводятся в сообщении слова Лимаренко.

Восстановление электроснабжения

Восстановительные работы осложняются продолжающейся непогодой. Кроме того, в Александровск-Сахалинском районе единственная линия электропередачи проходит по труднодоступной местности. Принято решение привлечь вертолет МЧС и беспилотник для скорейшего поиска разрывов на линии и подачи электричества.

Сейчас энергоснабжение в районе обеспечивается за счет резервных дизель-генераторов. Они питают больницу, школу-интернат, дом престарелых, а также котельную, благодаря чему в дома жителей поступает тепло. Ранним утром в муниципалитет направится энергопоезд, который даст дополнительные мощности для снабжения домов и социальных объектов.

Ураганный ветер оставил без света также значительную часть Охинского района, из-за чего случились перебои с тепло- и водоснабжением. В райцентре уже начали включать линии ТЭЦ. В дома возвращаются тепло и электричество. Ночью аварийная бригада продолжит работу. Ожидается, что восстановительные работы завершатся к утру. Перебои с электроэнергией испытывают и другие муниципалитеты - Ногликский и Углегорский.

В Александровск-Сахалинском район направилась совместная оперативная группа главного управления МЧС России по Сахалинской области и регионального агентства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Влияние циклона на островной регион должно прекратиться завтра во второй половине дня. До этого времени возможны порывы ветра 20-30 м/с, по побережью - до 35 м/с, осадки, налипание мокрого снега.