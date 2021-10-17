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Пластиковая тара, поддоны и мусор загорелись в Ульяновске на площади 2,5 тыс. кв. метров

В МЧС добавили, что погибших и пострадавших нет

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пожар охватил пластиковую тару, деревянные поддоны и мусор в Ульяновске, площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Минина поступила в 14:48 мск. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение пластиковой тары, деревянных поддонов и мусора. В 15:46 мск объявлена локализация пожара на площади 2 500 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечено 48 человек и 12 единиц техники.

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