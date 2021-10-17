Мужчину, угрожавшего ножом школьникам, задержали в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который угрожал школьникам ножом в Тюмени. Полиция проводит процессуальную проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Тюмени в воскресенье.

"У нас проводится процессуальная проверка, он был доставлен в отдел полиции № 6, помещен в СПЗЛ (специальное помещение для задержанных лиц - прим. ТАСС) до вытрезвления. Мужчина находился в алкогольном опьянении", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, задержанным оказался ранее судимый житель Тюмени 69 лет. При нем находился нож, который был изъят.

Ранее следственное управление СК по Тюменской области организовало доследственную проверку сообщений о вооруженном мужчине, который угрожал школьникам. Как отмечается на сайте управления, "в социальной сети появилось видео с камер наружного видеонаблюдения, где изображен вооруженный ножом мужчина, который двигался в сторону школьников, находившихся на улице, и высказывал угрозы применения насилия". "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области по данному факту проводится проверка. В настоящее время личность мужчины, запечатленного на видео, установлена", - сообщили в пресс-службе ведомства.