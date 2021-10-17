СМИ: полиция проверяет версию отравления хлором погибших в отеле в Албании россиян

ТАСС, 17 октября. Полиция Албании проверяет версию отравления хлором четырех россиян, найденных мертвыми в сауне отеля в деревне Керрет. Об этом сообщила в воскресенье газета Albanian Daily News, которая приводит показания сотрудника отеля, чистившего бассейн.
По его словам, "российские туристы попросили разрешение воспользоваться внутренним бассейном отеля, который на неделю был закрыт". Сотрудник пояснил, что после просьбы рано утром в пятницу обработал бассейн хлоркой.
Полиция не исключает, что сотрудник мог использовать слишком много хлора, из-за чего туристы задохнулись. Полицейские возьмут образцы воды из бассейна.
Россиян нашел мертвыми в пятницу вечером в сауне отеля его сотрудник. Ранее МИД России сообщили, что посольство РФ в Тиране подтверждает факт гибели четырех россиян в отеле в Албании и рассчитывает на тщательное расследование произошедшего.