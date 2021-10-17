СМИ: полиция проверяет версию отравления хлором погибших в отеле в Албании россиян

ТАСС, 17 октября. Полиция Албании проверяет версию отравления хлором четырех россиян, найденных мертвыми в сауне отеля в деревне Керрет. Об этом сообщила в воскресенье газета Albanian Daily News , которая приводит показания сотрудника отеля, чистившего бассейн.

По его словам, "российские туристы попросили разрешение воспользоваться внутренним бассейном отеля, который на неделю был закрыт". Сотрудник пояснил, что после просьбы рано утром в пятницу обработал бассейн хлоркой.

Полиция не исключает, что сотрудник мог использовать слишком много хлора, из-за чего туристы задохнулись. Полицейские возьмут образцы воды из бассейна.

Россиян нашел мертвыми в пятницу вечером в сауне отеля его сотрудник. Ранее МИД России сообщили, что посольство РФ в Тиране подтверждает факт гибели четырех россиян в отеле в Албании и рассчитывает на тщательное расследование произошедшего.