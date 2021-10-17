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Во Франции раскрыли транснациональную сеть, занимавшуюся сбытом сигарет и угнанных машин

В Национальной жандармерии заявили, что в сети участвовали армянские и грузинские группировки, "связанные с русскоязычной мафией"

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Правоохранительные службы Франции раскрыли транснациональную преступную сеть, занимавшуюся сбытом угнанных автомобилей и незаконным оборотом табачных изделий. Об этом в воскресенье сообщила Национальная жандармерия в Twitter.

"Жандармы пресекли деятельность транснациональной преступной структуры, которая занималась незаконным оборотом табачных изделий и угнанных автомобилей", - указали в жандармерии. Как утверждают в этой службе, в сети участвовали армянские и грузинские группировки, "связанные с русскоязычной мафией".

По итогам проведенных обысков правоохранители задержали 37 человек. В операции участвовали сотрудники жандармерии Амьена и Центра борьбы с преступлениями на транспорте.

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