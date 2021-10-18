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Вылеты восьми авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задержали по метеоусловиям

Пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 октября. /ТАСС/. Вылеты восьми рейсов, в том числе и в Москву, задержали из аэропорта Петропавловска-Камчатского из-за неблагоприятных метеоусловий, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Более чем на два часа задерживаются вылеты рейсов в Усть-Хайрюзово, Оссору, Никольское, Усть-Камчатск, Палану, Озерную, Тигиль и Москву.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.

Охотоморский циклон повлиял на погоду на Камчатке - вечером 17 октября он принес на полуостров мокрый снег с дождем. В акватории Охотского моря ожидаются волны высотой восемь-девять м, объявили штормовое предупреждение. В краевой столице Камчатки нет осадков, ветер около пяти м/с.

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