Пять землетрясений произошли рядом с Курильскими островами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Сейсмологи 18 октября зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами пять землетрясений магнитудой до 5,1. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 3,1 произошло рядом с Малой Курильской грядой. Еще четыре землетрясения магнитудой от 3,7 до 5,1 произошли рядом с северной группой Курильских островов. Глубина очагов составила от 36 до 69 километров", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, угрозу цунами не объявляли, пострадавших и повреждений нет. Информация об ощущаемости подземных толчков не поступала.