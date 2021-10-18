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Лесные пожары в России

За сутки в регионах России потушили природные пожары на 1,4 тыс. га

С огнем боролись 786 человек

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Лесопожарные формирования за сутки потушили 21 лесной пожар на площади 1 446 га. Об этом сообщила Федеральная авиалесоохрана.

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С "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 17 октября 2021 года, в России лесопожарными силами ликвидирован 21 лесной пожар на площади 1 446 га. На 00:00 мск 18 октября на территории Российской Федерации действовало 29 лесных пожаров на площади 493 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Свердловской области тушат 13 пожаров на площади 218 га. Работы по ликвидации ведутся в Курганской, Тюменской, Оренбургской областях, в Чувашии и Башкирии. В Хабаровском крае тушат пожар в заповеднике "Джугджурский" на площади 186 га.

На тушении задействовали 786 человек, 188 единиц техники. Обстановку отслеживают 11 воздушных судов. Пожароопасный сезон открыт в 55 субъектах, особый противопожарный режим действует в 17 регионах.

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РоссияЛесные пожары в России
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