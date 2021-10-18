Штормовое предупреждение объявили в семи районах Магаданской области из-за сильного ветра

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Спасатели в связи с прогнозируемой непогодой объявили в понедельник экстренное предупреждение в семи районах Магаданской области. Об этом сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 18 октября 2021 года. Существует вероятность возникновения ЧС до межмуниципального уровня <...>, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, возможной деформацией и обрушением слабоукрепленных конструкций", - рассказали в центре.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в течение дня в городе Магадане, Тенькинском, Хасынском, Ягоднинском, Северо-Эвенском городских округах ожидается штормовой северо-восточный ветер скоростью до 20 м/с, в Ольском и Омсукчанском районах - почти ураганный ветер скоростью до 30 м/с.

Сейчас в регионе преимущественно пасмурная погода без осадков. Скорость ветра - около 10 м/с.