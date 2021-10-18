В Приамурье задержали жителей Хабаровского края за сбор 250 кг дикорастущей конопли

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 октября. /ТАСС/. Двоих жителей Хабаровского края задержали в Амурской области за сбор и хранение большой партии наркотических средств. Полиция изъяла около 250 кг дикорастущей конопли, сообщила в понедельник пресс-служба облпрокуратуры.

"Прокуратура Октябрьского района взяла на контроль расследование уголовного дела о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере. В одном из сел Октябрьского района сотрудники МОМВД России "Октябрьский" задержали двоих жителей Хабаровского края, которые занимались незаконным сбором растений, содержащих наркотические средства", - говорится в сообщении.

В заброшенном здании, использовавшемся в качестве склада, правоохранители изъяли почти 50 мешков сухой конопли. Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 15 лет.