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Без света после циклона остаются четыре поселения в Хабаровском крае

Теплоснабжение в поселках подается в полном объеме

ХАБАРОВСК, 18 октября. /ТАСС/. Бригады энергетиков восстанавливают подачу электроснабжения в четырех населенных пунктах Хабаровского края, оставшихся без света из-за сильного ветра с порывами до 35 м/с и снегопада. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Бригадами электросетей продолжаются работы по устранению повреждений на линиях электропередачи в четырех населенных пунктах в Советско-Гаванском, Ульчском и Николаевском районах. Всего в период прохождения циклона нарушения электроснабжения были зафиксированы в 13 населенных пунктах Ванинского, Советско-Гаванского, Ульчского и Николаевского районов", - говорится в сообщении.

Теплоснабжение в поселках подается в полном объеме. Для аварийно-восстановительных работ привлекались около 40 человек, задействовали 10 единиц техники предприятий местных электросетей. Ремонт завершат в течение дня.

Из-за плохой видимости в метель на выходных для автобусов закрывали дороги. Ограничения сейчас действуют на дороге А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино на участке от Лидоги до Ванино, а также на региональных дорогах Комсомольск-на-Амуре - Амурск и Комсомольск-на-Амуре - поселок Солнечный с подъездом к поселку Горный, Советская Гавань - Ванино, Селихино - Николаевск-на-Амуре на участке поселок Де-Кастри - Богородское (355-478 км). Дорожные службы расчищают снег, привлечены бригады в составе 18 человек и девяти единиц техники.

Циклон уходит из Хабаровского края. Сейчас пасмурно, на некоторых территориях идет снег, скорость ветра снизилась.

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