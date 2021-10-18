Три человека пострадали в результате массовой драки в одном из баров Уссурийска

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Группа мужчин в масках устроила массовую драку с посетителями одного из баров Уссурийска, трое пострадавших обратились за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю, уточнив, что полиция разыскивает нападавших.

"По предварительной информации, в ночное время в заведение вошла группа мужчин в масках, которые устроили драку с посетителями. В результате инцидента трое граждан, находившихся в баре, получили телесные повреждения. За медицинской помощью обратились жители Уссурийска в возрасте 18, 23, 27 лет. Правонарушители с места происшествия скрылись", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента и устанавливают личности подозреваемых. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших.