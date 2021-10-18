Семьи погибших из-за циклона сахалинцев получат по полмиллиона рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Сахалинские власти 18 октября приняли решение выплатить семьям погибших во время циклона граждан по 500 тыс. рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Север Сахалина с 17 октября оказался во власти мощного циклона, принесшего снег и ураганный ветер. Из-за обрушения кровли в городе Александровске-Сахалинском погибли мужчина и женщина. Возбудили уголовное дело.

"Семьям погибших во время циклона сахалинцев выплатят по 500 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

По данным властей, 1 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи семьям погибших выделили из резервного фонда правительства Сахалинской области. Средства перечислят на счета получателей в ближайшее время. Также по поручению главы региона Валерия Лимаренко необходимые для восстановления кровель домов в Александровске-Сахалинском материалы выделят из материального резерва области. Для координации работ в райцентр отправилась министр ЖКХ Наталия Куприна.

Ранее сообщалось, что из-за циклона в воскресенье в нескольких населенных пунктах на севере острова нарушилось энергоснабжение. Половину повреждений на линиях электропередачи удалось устранить, однако до сих пор без света остаются около 10 тыс. человек. Сегодня из Южно-Сахалинска на север острова вылетел вертолет Ми-8. Экипажу и специалисту предстоит провести обследование воздушной линии электропередачи в труднодоступной местности на территории Александровск-Сахалинского и Тымовского районов, рассказали в правительстве области.