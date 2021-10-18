В лесах Амурской области отменили особый противопожарный режим

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 октября. /ТАСС/. Особый противопожарный режим отменили в лесах Амурской области, сообщила в понедельник пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

"С 18 октября в южных и центральных районах отменен особый противопожарный режим. 11 октября он был отменен на севере области. Особый противопожарный режим перестал действовать на всей территории Приамурья", - говорится в сообщении.

Особый противопожарный режим ввели в лесах Амурской области 20 сентября. Решение приняли в связи с установившейся сухой погодой. Введение особого противопожарного режима сопровождалось ограничениями на посещения лесов, запретом сжигать любой мусор на дачных участках и запретом на любые работы с использованием огня.

Амурская область входит в число регионов, которые каждый год страдают от лесных пожаров, 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В 2020 году в Приамурье произошло более 580 природных пожаров, их общая площадь превысила 172 тыс. га.