Ученик устроил стрельбу в школе под Пермью

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Ученик устроил стрельбу в школе в поселке Сарс в Пермском крае, пострадавших нет. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Пермском крае в поселке Сарс ученик пришел в школу с огнестрельным оружием. Он успел один раз выстрелить из него в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтерша, она не пострадала", - сказал собеседник агентства.

Школьника задержали. Мотив его поступка выясняется. Также устанавливается тип оружия, из которого велась стрельба.

Информацию ТАСС подтвердили в ГУ МВД.

В пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности сообщили, что стрелявшего ученика обезвредил директор. Он уговорил стрелка отдать ему оружие. "Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие", - говорится в распространенном сообщении.

"Сегодня около 08:00 (06:00 мск) в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик шестого класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия", - рассказали в ведомстве.

В администрации Октябрьского городского округа рассказали ТАСС, что семья школьника, открывшего стрельбу, благополучная, на учете не состояла. Другие обстоятельства происшествия выясняются.