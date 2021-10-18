Обвиняемый в убийстве начальника УФСИН Забайкалья не признал иски на 7 млн рублей

ЧИТА, 18 октября. /ТАСС/. Сторож Николай Макаров, которого обвиняют в убийстве начальника УФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова и его знакомого, не стал признавать гражданские иски вдов погибших на общую сумму 7 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба краевого суда.

"Обвиняемый в убийстве генерала и еще одной жертвы Николай Макаров не признает гражданские иски потерпевших. На сегодняшний день их два: Марина Шихова попросила суд удовлетворить иск о компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей, Наталья Раздобреева - в размере 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Адвокат Макарова просил суд провести дополнительную судебно-дактилоскопическую экспертизу, чтобы выяснить, чьи отпечатки пальцев остались на гильзах и ружье, а также повторную судебно-психиатрическую экспертизу, поскольку, по мнению защитника, у сторожа были признаки патологического состояния здоровья. Суд отказал в удовлетворении обоих ходатайств, поскольку все ответы были получены ранее и сомнений в выводах экспертов нет.

По данным дела, пьяный 62-летний сторож 24 апреля 2021 года без причины выстрелил из гладкоствольного ружья в мужчин, сидевших в охотничьем домике. Начальник УФСИН умер на месте, второй мужчина - по пути в больницу. Также обвиняемый угрожал убийством еще одному мужчине, который был на территории охотничьего хозяйства.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Макарова способным отдавать отчет своим действиям и руководить ими.