Стрелявшего в пермской школе ученика не привлекут к уголовной ответственности

ТАСС, 18 октября. Ученик, устроивший стрельбу в школе Октябрьского городского округа Пермского края, не будет привлечен к уголовной ответственности.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Стрелявший в школе ученик не будет привлечен к уголовной ответственности в силу положений Уголовного кодекса. Общая уголовная ответственность наступает с 16 лет. За особо тяжкие преступления - с 14", - сказал собеседник агентства, добавив, что школьник еще не достиг данного возраста.

Источник добавил, что согласно закону несовершеннолетние в возрасте от 11 лет на основании постановления судьи могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, если они не подлежат уголовной ответственности из-за возраста.