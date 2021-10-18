Стрелявший в школе под Пермью ученик успел с оружием подняться на второй этаж

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Ученик, устроивший стрельбу в школе Октябрьского городского округа Пермского края, с оружием успел подняться на второй этаж, где сделал два выстрела. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Школьник с дробовиком зашел в школу, поднялся на второй этаж, где сделал два выстрела, а после был обезоружен и отведен в кабинет директора", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, сразу после стрельбы ученики стали выбегать из школы, многие из них были без верхней одежды. Некоторых детей сразу забрали родители, кто-то разбежался по знакомым или родственникам, местоположение ряда учащихся младших классов еще устанавливается. Некоторые ученики не успели еще прийти в школу, на тот момент занятия у них не начались.

"Все оперативные службы после сообщения о стрельбе в школе быстро прибыли на место происшествия", - добавил источник. В настоящее время учебное заведение все еще оцеплено, там работают сотрудники полиции, прокуратуры, также рядом находятся машины скорой помощи. Занятия в школе отменены.

Как рассказали журналистам в пресс-службе регионального Министерства территориальной безопасности, "по уточненным данным Минздрава Пермского края, после инцидента в школе в Октябрьскую ЦРБ поступил ребенок в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами, необходимая помощь ему была оказана, он уже отпущен домой".

Занятия в школе в Пермском крае отменены.

"Сегодня занятия в школе отменены. Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике. О занятиях на завтра будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении на странице учебного заведения в "ВКонтакте".

Как сообщалось ранее, ученик шестого класса дважды выстрелил в стену и потолок в школе. В результате происшествия никто не пострадал. Школьник задержан, сейчас выясняются мотивы его поступка и где он взял оружие.

В новость были внесены изменения (09:19 мск) - добавлена информация о пострадавшем.