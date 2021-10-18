В Екатеринбурге число очагов пожаров с торфяниками уменьшилось до 12

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. До 12 сократилось число очагов пожаров с тлеющими торфяниками в Екатеринбурге, сообщил в понедельник журналистам заместитель начальника главка МЧС по Свердловской области Сергей Щербаков.

"На данное время у нас происходит очаговое тление торфа на [площади] 4,5 га в количестве 12 очагов", - сказал он.

Ранее в МЧС сообщали о 17 действующих очагах пожаров.

О вредных веществах в воздухе

Специалисты Роспотребнадзора выявили превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе в трех районах Екатеринбурга - Верх-Исетском, Октябрьском и Чкаловском, где с прошлой недели стоит смог и запах гари из-за тления торфяников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства в понедельник.

"Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу "ул. Репина, 101", в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 (в 2,44 раза), РМ 10 (в 1,29 раза), <...> по адресу "ул. Мичурина, 98" - содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 (в 2,73 раза), РМ 10 (в 1,38 раза), <...> по адресу "ул. Счастливая, 6" - содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 (в 1,3 раза), РМ 10 (в 1,1 раза), оксида углерода (в 1,42 раза)", - говорится в сообщении.

Превышение ПДК не зафиксировано только в одном микрорайоне Чкаловского района - Ботанический.

Жители микрорайона Солнечный (Чкаловский район), около которого тлеют торфяники, продолжают жаловаться на сильный смог и запах гари. В пресс-службе городского департамента образования сообщили ТАСС, что школьники микрорайона в понедельник продолжат обучение в дистанционном формате.

Сообщения о тлении торфяника под Екатеринбургом появились 11 октября, когда город окутал смог. В минувший четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Специалисты выявили превышение примесей вредных веществ в воздухе в четырех микрорайонах города. 15 октября администрация города ввела режим чрезвычайной ситуации на территории района Солнечный из-за тления торфяников. В МЧС наиболее вероятной причиной возникновения пожаров считают поджог.

В новость были внесены изменения (09:04 мск) - добавлены данные о ПДК​​​​​ вредных веществ от Роспотребнадзора