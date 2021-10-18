Власти установили личности развлекавшихся на мемориале Славы в Новосибирске подростков

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Личности школьников, совершавших неправомерные действия на мемориале Славы в Новосибирске, установлены. Об этом сообщил в понедельник мэр города Анатолий Локоть на оперативном совещании в областном правительстве.

"Резонансный случай, связанный с поведением подростков на Вечном огне - мне доложили, что школа узнала своих учеников, с правоохранительными органами мы разбираемся. Считаю, что этот случай надо разобрать во всех школах и во всех образовательных учреждениях, чтобы таких прецедентов больше не повторялось", - сказал Локоть.

В минувшую субботу в соцсетях появилось видео, на котором видно, как группа детей развлекалась на мемориале Славы, где расположена чаша с Вечным огнем. Один из них бросал в огонь мусор, другой курил, третий лежал на краю чаши. Полиция и СК сообщили, что проведут проверку.

Монумент Славы - памятник сибирякам-участникам Великой Отечественной войны, установленный в Ленинском районе Новосибирска в 1967 году. Мемориальный комплекс имеет статус объекта культурного наследия, он состоит из символического памятника скорбящей женщины-матери, Вечного огня и пяти мощных десятиметровых пилонов, на которых выгравированы сцены, отображающие отдельные этапы Великой Отечественной войны.