Синоптики рассказали, как долго над Екатеринбургом продержится смог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Обильных осадков в Свердловской области не ожидается, поэтому смог от торфяников на юге Екатеринбурга, если продолжится их тление, продержится минимум до конца недели - 24 октября. Если тление торфяников не будет ликвидировано, смог продержится до конца месяца, сообщила журналистам главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

"В ближайшие дни мы ждем прохождение небольшого циклона, но циклон не настолько мощный, чтобы нам дать обильные осадки. <…> Большого усиления ветра тоже не происходит, скорее всего, на этой неделе ситуация будет достаточно сложная, если это горение не прекратится, тление, то задымление будет присутствовать. <…> Что касается дальнейшего октября, <…> до конца октября погода переменная, хотя чаще будут перепадать дождики, температура будет значительно колебаться. <…> Мне представляется, чтобы загасить эти тлеющие дела [торфяники], нужны хорошие осадки или хороший снежный покров, которого мы пока не ждем", - сказала Шепоренко.

Она также добавила, что до конца октября в регионе температура в дневные часы будет колебаться от двух до десяти градусов тепла, а в ночные часы - от плюс двух до минус пяти, ветер ожидается от слабого до умеренного.

Сообщения о тлении торфяника под Екатеринбургом появились 11 октября, когда в городе появился смог. В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Специалисты выявили превышение примесей вредных веществ в воздухе в четырех микрорайонах города: Автовокзале, Солнечном, Ботаническом и Краснолесье. В пятницу и субботу дымка сохранилась в районах города. В пятницу городская администрация ввела режим чрезвычайной ситуации на территории Солнечного из-за тления торфяников. В МЧС наиболее вероятной причиной возникновения пожара считают поджог.