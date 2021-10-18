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Власти Пермского края проверят охранную организацию школы, где произошла стрельба

По поручению губернатора региона в округ также выехали представили министерства образования

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Пермского края проведут проверку охранного агентства, которое обеспечивает безопасность Сарсинской средней школы, где в понедельник шестиклассник открыл стрельбу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности.

"По поручению главы региона, краевой минтербез проведет проверку охранной организации, обеспечивающей безопасность в образовательном учреждении. Также по поручению губернатора в округ выехали представили министерства образования, в том числе курирующие дополнительное образование и работу с психологами", - говорится в сообщении.

Утром в понедельник ученик шестого класса устроил стрельбу в школе Октябрьского городского округа. Он произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия ссадины получил один из учеников. Подросток задержан, директор школы уговорила его отдать оружие. Устанавливаются мотивы поступка школьника и источник приобретения оружия. Источник ТАСС уточнил, что стрелявшего не будут привлекать к уголовной ответственности.

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