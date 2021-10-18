На нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте произошел пожар

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Пожар возник в понедельник утром на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в кувейтском порту Ахмади, расположенном к югу от столицы страны Эль-Кувейта. Об этом сообщила Кувейтская национальная нефтяная компания (Kuwait National Petroleum Company, KNPC) на своей странице в Twitter.

Отмечается, что один из блоков НПЗ, в котором произошло возгорание, полностью изолирован. На месте происшествия работают пожарные бригады.

Указывается, что пожар не повлиял на работу завода и ход операций по сбыту сырья. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.