В Хабаровском крае возбудили дело против начальника ОМВД по району

ХАБАРОВСК, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении начальника ОМВД России по Бикинскому району в Хабаровском крае. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по материалам краевых УФСБ и ОРЧ СБ УМВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, начальник ОМВД России по Бикинскому району в июне-декабре 2020 года давал указания своим сотрудникам передавать ему часть денежных средств, полученных в качестве премии.

Полицейский в настоящее время ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. "По данному факту проводится служебная проверка. Если вина будет доказана, к административной ответственности будут привлечены все причастные", - сказали в пресс-службе.