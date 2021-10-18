Режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней установили в челябинском Коркино

ЧЕЛЯБИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Власти города Коркино Челябинской области, где на прошлой неделе был зарегистрирован очаг африканской чумы свиней (АЧС), ввели режим чрезвычайной ситуации. Информацию об этом подтвердили ТАСС в понедельник в администрации Коркинского муниципального района.

"В Коркино введен режим чрезвычайной ситуации локального биолого-социального характера в связи с выявлением заболеваемости в личном подсобном хозяйстве африканской чумой свиней", - сказали в администрации.

На прошлой неделе со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям сообщалось, что 12 октября в Коркино на территории личного подсобного хозяйства от АЧС пали шесть свиней. В очаге инфекции находятся 224 свиньи, в угрожаемой зоне - 458. Предполагаемый источник возбудителя инфекции - непроваренные пищевые отходы.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.