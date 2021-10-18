В Вологде пропал ребенок

ВОЛОГДА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции и волонтеры ищут девятилетнюю девочку в Вологде, которая утром 16 октября ушла на прогулку и до сих пор домой не вернулась, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

"Девятилетняя девочка пропала в Вологде. Она ушла 16 октября около 10 утра на прогулку из дома по адресу: Воровского, 39, и до сих пор домой не вернулась. В семье спохватились 17 октября ближе к обеду, мать думала, что ребенок у бабушки. Семья состоит на учете у нас как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей - мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД.

На данный момент к поискам подключены сотрудники полиции по городу Вологде и по Вологодской области, а также волонтеры.