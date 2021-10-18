Следователи возбудили два уголовных дела после стрельбы в школе в Пермском крае

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили два уголовных дела после стрельбы в школе Октябрьского района Пермского края. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") и ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Также следователи проводят доследственную проверку о покушении на убийство из-за действий подростка.

По версии следствия, утром 12-летний школьник принес с собой в школу огнестрельное оружие, из которого в присутствии нескольких подростков произвел два выстрела в стену и стеклопластиковую дверь. Осколками от разбитого стекла поранился 11-летний школьник.

Следователи выясняют мотивы действий подростка, а также обстоятельства получения им оружия. Будет дана оценка контролирующим органам, которые проверяют условия хранения оружия, качеству охраны школы, а также действиям ответственных должностных лиц.