В Северной Осетии проверяют 42 школы после звонков о "минировании"

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 октября. /ТАСС/. Спецслужбы в Северной Осетии проверяют поступившие с утра сообщения об угрозах взрыва в 42 школах республики. Об этом сказал вице-премьер субъекта Ирбек Томаев на аппаратном совещании с главой региона Сергеем Меняйло.

"Сегодня в 09:20 поступила информация о "минировании" 42 школ в республике", - сказал он.

Спецслужбами проводятся оперативно-разыскные мероприятия по проверке поступившей информации.

В ходе совещания Меняйло сказал, что поступили новые сообщения о "минировании" железнодорожных точек, торговых точек, в том числе торговых центров. "Кроме школ, еще звонки пошли. <...> Отрабатывайте [сообщения], и мне доклад", - сказал глава региона, обращаясь к вице-преьмеру региона.